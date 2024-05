Applausi per gli atleti dello Sci Club Uoei Faenza che sono stati premiati nella tradizionale cena di fine stagione che si è svolta all’agriturismo Oasi in via Pideura a Brisighella.

Come campioni sociali, autori del miglior tempo nella gara dedicata, sono stati premiati Stefano Martini e Valentina Sarti, che si è aggiudicata anche il titolo junior femminile, mentre Nicola Grilli si è imposto tra i giovani a livello maschile.

Nella serata conviviale tanti sono stati i riconoscimenti consegnati da Martina Laghi assessore allo sport, Claudio Veltro presidente del CAE (Comitato Appennino Emiliano) della FISI e Mirella Venturi, consigliera UOEI, che ha contribuito personalmente in ricordo del marito Francesco Drei, a cui è dedicato il trofeo per i campionati studenteschi che non si sono potuti svolgere per mancanza di neve.

Tutti hanno espresso “grandi complimenti per la vitalità dello Sci club UOEI e per l’impegno dei dirigenti” in particolare i coordinatori Alessandro Bubani, Marco Piazza e Stefano Montanari.

Il presidente della sezione faentina dell’UOEI, Pier Giorgio Gulmanelli, impegnato nel consiglio centrale dell’associazione nazionale a Bergamo ha lasciato un messaggio di saluto “Lo sci club va sempre forte. Bravissimi gli atleti e i dirigenti a cui va un grande applauso”.

Il ruolo sociale e formativo dell’attività sportiva è stato evidenziato anche dalla consegna di borse di studio, sotto forma di buoni acquisto di libri, messi a disposizione da Rina, sorella del compianto socio Sergino Morini.

Gli atleti manfredi, dai ragazzi ai veterani, hanno contribuito con la partecipazione alle gare durante la stagione, a far sì che lo Sci Club Uoei Faenza nel campionato romagnolo si sia classificato al secondo posto assoluto dietro allo Sci Club Forlì e abbia conquistato la piazza d’onore dietro a San Marino per il trofeo giovani. L’Uoei Ski Team ha vinto, per l’ottava volta consecutiva, il Campionato Provinciale Interclub Ravenna, a livello senior e junior.