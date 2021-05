Cresce l’attesa per la special edition del Campionato Italiano 100 km su strada assoluto e master FIDAL che si terrà sabato 22 maggio con partenza alle 10 all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Una corsa promossa ed organizzata dall’associazione faentina 100 km del Passatore insieme all’omonima Società del Passatore, Uoei, Csen e Cai. A supportare la manifestazione anche Anffas Onlus (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali). Il campionato italiano 100 km su strada assegnerà titoli assoluti e master, ma non sarà valevole per l’albo d’oro della Firenze-Faenza la cui 48esima edizione è rinviata al 2022.

La lunghezza del tracciato ideato per la special edition del Campionato Italiano è di 5 km, i quali saranno ripetuti per 20 volte dai concorrenti. A sfidarsi sul tracciato del Santerno oltre 300 runner tra i quali troveremo i più grandi specialisti tricolori. Giorgio Calcaterra, Marco Menegardi e Matteo Lucchese sono solamente tre dei grandi nomi attesi ai nastri di partenza. 40 le atlete donne iscritte, 35 sono gli atleti esordienti, 17 i faentini, 60 i romagnoli. In occasione del Campionato Italiano 100 km su strada verranno selezionati i runner tricolori che prenderanno parte ai Campionati Europei con la casacca della Nazionale Italiana.

Tra i rivali più accreditati per la conquista del Campionato Italiano 100 km su strada, oltre ai già citati Giorgio Calcaterra, Marco Menegardi e Matteo Lucchese troviamo anche il trentino Silvano Beatrici (4° al Passatore 2018, 2° alla 100 km della Brianza nel ‘16), il rocchigiano Matteo Lucchese (vincitore della 100 km di Seregno 2018, 2° alla 50 km di Romagna 2018, due volte vincitore della Pistoia-Abetone Ultra-marathon, recente trionfatore alla Bettona Crossing 2020, alla Ultra Trail di Casola Valsenio 2020 e alla Ultramaratona della Pace sul Lamone ‘20), Simone Pessina (2° alla 50 km di Romagna 2019), il bolzanino Marco Pozza e il varesino Roberto Isolda (vincitore della 6 ore del Parco Nord e Viborg 100 km 2019). Tra gli outsider che potrebbero sorprendere citiamo il romagnolo Luigi Pecora e il trentino Massimo Leonardi.

In campo femminile a contendersi la vittoria troviamo la marchigiana Denise Tappata (vincitrice tra le donne alla Strasimeno 2021), la riminese Federica Moroni (trionfatrice assoluta alla 6 ore Coratina), la trevisana Sara Trevisan (vincitrice in campo femminile alla Ultra Franciacorta 2021), la padovana Lorena Brusamento e la riminese Elisa Benvenuti.

La special edition del Campionato Italiano 100 km su strada è resa possibile anche grazie agli sponsor BCC Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, Consorzio Vini di Romagna, Acquainbrick, HOKA ONE ONE, Natura Nuova, Coop Alleanza 3.0, Moreno, Caviro, Eurocompany, Kiron e S.F.E.R.A. srl, Betti Macchine e OraSì.

Come ogni anno, tantissime sono le associazioni di volontariato e i Servizi Sanitari che prestano il loro servizio alla realizzazione degli eventi organizzati dall’Asd 100 km del Passatore.

Iniziativa collaterale alla special edition del Campionato Italiano 100 km su strada la “staffetta 100km del Passatore…verso il mito e oltre – Firenze-Faenza-Ravenna”, organizzata dal Liceo Torricelli di Faenza. Ogni classe, attraverso il proprio gruppo su una apposita APP dovrà raggiungere i 100km sommando i post di movimento di ogni studente della classe. La classe che sarà riuscita a percorrere i 100km nel minor tempo risulterà la vincitrice. La challenge sarà attiva nella settimana della 100km, da lunedì 17 a sabato 22.

Tra gli eventi collaterali della Cento l’Asd organizza nel 2021 la seconda edizione denominata “100 km di casa” per tutti i concorrenti originariamente partecipanti alla 48esima edizione della 100 km del Passatore.