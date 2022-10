Continua la crescita di una giovane ma affermata realtà del ciclismo italiano, con orizzonti sempre più internazionali.

Si sta perfezionando in questi giorni, infatti, con i primi incontri informali che si sono tenuti al Grand Hotel Terme di Riolo a Riolo Terme (Ra), il percorso che nel 2023 porterà il «Team Technipes #inEmiliaRomagna» a far parte del novero delle squadre Continental.

Un salto che sarà possibile grazie all’ingresso nel mondo del ciclismo di Technipes, una solida azienda emiliano-romagnola, di Santarcangelo di Romagna (Rn), punto di riferimento internazionale nel settore del confezionamento industriale di prodotti solidi, realizzando macchine ed impianti per la pesatura, l’insacco ed il confezionamento.

«Vedo analogie – ha detto Raffaele Barosi, presidente dell’azienda Technipes che vede in posizioni di vertice anche i suoi tre fratelli Stefania, Claudio e Giuseppe – tra questo gruppo di lavoro, che viene da anni di crescita graduale, e la nostra azienda: siamo nati nel 1988 come azienda familiare tipicamente emiliano-romagnola, con tanto entusiasmo e poco in tasca, ma presto abbiamo capito che con voglia, energia e dedizione si possono ottenere ottimi risultati. Oggi infatti in Azienda – Quartiere generale ed aziende partecipate – siamo in 110 ed esportiamo i nostri prodotti in tutto il mondo, soprattutto Americhe, Africa ed Estremo Oriente, oltre ad avere aperto quest’anno un ufficio Commerciale a Dubai, per aprire e seguire direttamente il mercato del Golfo».

Barosi spiega anche il rapporto con il mondo del ciclismo: «Nel 2021 ci siamo avvicinati a questo sport e, dopo un contatto con Cassani, siamo rimasti colpiti dal progetto. Ci interessa aiutare i giovani a crescere e affermarsi, così come ci interessa promuovere il nostro territorio emiliano-romagnolo, che oltretutto è un’eccellenza conosciuta in tutto il mondo per il packaging. Noi ci mettiamo tutto il nostro impegno, con l’obiettivo di lavorare bene e in modo corretto. Abbiamo conosciuto le persone che compongono questo gruppo, competenti e per bene, e siamo certi possano portare avanti al meglio il progetto tecnico».

«Sono Presidente dell’APT (azienda di promozione turistica) di una Regione come l’Emilia-Romagna – ha detto Davide Cassani – che crede molto nel turismo attivo, nello sport e nel cicloturismo. Nel 2019 è partito il progetto di una formazione U23 che ha sempre fatto i passi giusti per la propria gamba, senza proclami ma con serietà. La squadra ha vinto, ha convinto, e ora fa un passo in avanti con uno staff rinforzato, con nuovi importanti tecnici al fianco della struttura consolidata e confermata».

Il progetto del team è ben delineato: «Sarà una vera squadra Continental con 12 atleti, 6 Elite e 6 Under 23, che avranno la possibilità di confrontarsi sia con giovani della propria età che con i professionisti in un calendario di alto livello, in Italia e in Europa. Il team ha cercato di alzare l’asticella per dare loro la possibilità di esprimersi al massimo: vogliamo aiutarli a realizzare i loro sogni di diventare corridori».

«Per ottenere risultati importanti – ha aggiunto il Presidente del team, Gianni Carapia – servono coraggio, passione e un po’ di “incoscienza”. E’ ciò che ci ha animati nel 2019, quando abbiamo avviato il progetto, e i risultati ottenuti sono stati sicuramente oltre le nostre aspettative. Oggi facciamo un passo in avanti, non snaturandoci e mantenendo le caratteristiche che ci hanno portati fino a qui, ringraziando i partner che ci hanno accompagnati in questi anni e le nuove realtà, a partire da Technipes, che ci sosterranno a partire dal 2023».

Un importante step di crescita per il progetto promosso da APT Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici nel 2019 e che continuerà il suo percorso nel mondo del ciclismo dopo aver ottenuto, in sole quattro stagioni, 13 vittorie, 8 convocazioni in Nazionale, una vittoria di tappa al Giro d’Italia Giovani (con un giorno in maglia Rosa) e il passaggio di un atleta a una squadra Professional. I dettagli sulla composizione dello staff e dell’organico saranno comunicati a breve.