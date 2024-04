Nel mese di maggio il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio si risveglia e permette ai visitatori, attraverso aperitivi e pranzi floreali, laboratori di profumi, corsi tecnici e laboratori creativi, di celebrare la bellezza delle prime fioriture e conoscere la bellezza e i profumi delle erbe e dei fiori.

Mercoledì 1° maggio alle ore 10 si terrà un fantastico “Aperitivo floreale”. Un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che desiderano immergersi nel risveglio del Giardino tra i colori primaverili. I partecipanti avranno la possibilità di avvicinarsi alle piante e ai fiori attraverso la vista guidata tra le coltivazioni, dove potranno raccogliere erbe e fiori che poi useranno per creare un aperitivo da gustare avvolti nell’atmosfera primaverile del Giardino delle Erbe.

Domenica 5 maggio si terrà il secondo corso tecnico della stagione, “Erbe primaverili, istruzioni per l’uso”. Un’intera giornata dedicata alla scoperta delle meraviglie delle erbe primaverili e alle loro molteplici virtù. Un’esperienza per connettersi con la natura, esplorare il giardino e il bosco circostante, imparando a riconoscere le varie piante e scoprendo i segreti della loro raccolta sostenibile.

Un tempo le erbe impiegate per i piccoli disturbi erano preziose risorse per il benessere quotidiano e venivano colte con attenzione lungo i campi e nei boschi circostanti.

Nelle giornate di domenica 12 e 26 maggio alle ore 10 si terrà la visita guidata “I colori del giardino” che avrà come protagonisti i profumi dei fiori, dalle rose agli iris, le prime ginestre e i fiori di piante officinali come salvia e timo. Dopo la visita i partecipanti saranno sapientemente guidati alla creazione di una fragranza personalizzata, alla scoperta delle note alte, medie e basse.

Domenica 19 maggio alle ore 10 e alle ore 15 i visitatori potranno cimentarsi in un laboratorio pratico per la realizzazione di carta riciclata fatta a mano e rilegatura. “Carta riciclata, rilegata e…fiorita”, a cura di Martina Sturaro e Elisa Sangiorgi, sarà un’esperienza indimenticabile di creatività, connessione con la natura e sostenibilità dove si avrà l’opportunità di sperimentare la magia di creare con le proprie mani una carta artigianale, arricchita dai colorati fiori del Giardino delle Erbe.

Domenica 26 maggio sarà una giornata ricca di appuntamenti per il Giardino delle Erbe.

Alle ore 10 è in programma “I profumi del giardino”, una visita guidata dove fanno da protagonisti i profumi dei fiori, dalle rose agli iris, le prime ginestre e i fiori di piante officinali come salvia e timo. Note alte medie e basse scoperte grazie alle essenze messe a disposizione dei partecipanti per creare una fragranza personalizzata in un laboratorio di profumi.

Alle ore 12.30 è previsto Erbe in Fiore: pranzo in giardino. Un pranzo degustazione a base di erbe e fiori, dove i sapori della natura vengono esaltati e valorizzati in ogni piatto e la maestria culinaria si fonde con la ricchezza botanica circostante. Le erbe spontanee saranno le protagoniste indiscusse di ogni portata, regalando sapori intensi e i fiori di stagione doneranno un tocco di eleganza e raffinatezza alle pietanze, trasformando ogni boccone in un’esperienza indimenticabile.

Alle ore 15 invece è in programma una visita guidata del Giardino alla scoperta dei gradoni dedicati alle piante presenti alla scoperta degli usi antichi, moderni e delle ricette della tradizione legate a queste preziose risorse spesso sottovalutate.

Alle ore 16.30 sarà possibile partecipare gratuitamente allo spettacolo di parole e musica a cura dell’Associazione Culturale Teatro Sonoro di Casola Valsenio. Lo spettacolo sarà poi accompagnato da un gustoso aperitivo.

Il testo e voce narrante è di Enrico Vagnini e si occuperanno dell’accompagnamento e della musica dal vivo Roberto Ricciardelli al clarinetto, Michel Sanguedolce al trombone e Antonio Giorgi alla tuba.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata al Giardino delle Erbe.

Per maggiori informazioni: 335 1209933 –

giardinodelleerbe@atlantide.net www.atlantide.net/giardinodelleerbe