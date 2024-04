Giovedì 25 aprile per consentire lo svolgimento delle celebrazioni della Liberazione, sono state adottate alcune modifiche alla viabilità; dalle ore 8 alle 12, divieto di sosta con rimozione forzata: nel tratto di viale Baccarini compreso tra via Tolosano/viale IV Novembre e via Nuova/viale Baccarini sul lato Bologna della carreggiata; nel tratto di viale Baccarini compreso tra l’intersezione con via Nuova/viale Baccarini e i civici 82 – 84.

Dalle 10.30 alle ore 11.45 divieto di transito durante la celebrazione presso il monumento alla Resistenza e durante il corteo fino alla piazza del Popolo nelle seguenti zone: tratto di viale Baccarini tra via Nuova/viale Baccarini e i civici 82 – 84; nel tratto di viale Baccarini compreso tra l’intersezione con via Tolosano/viale IV Novembre e l’intersezione con corso Baccarini/via Campidori/via Ugonia; in corso Baccarini; nel tratto di corso Mazzini compreso tra l’intersezione con corso Baccarini/via Cavour e l’intersezione con piazza del Popolo/piazza della Libertà; piazza del Popolo.