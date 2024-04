Entro il 20 maggio privati e attività economiche e produttive che hanno subito danni in conseguenza di eventi calamitosi di rilievo regionale verificatisi negli anni 2021 e 2022, per i quali la Regione ha dichiarato lo stato di crisi regionale, possono fare domanda di concessione di contributi ai Comuni, attraverso apposita modulistica scaricabile da questo link: https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/stati-di-crisi-regionale/contributi-stati-crisi/contributi-privati-e-imprese-stati-di-crisi-regionale-2021-e-2022

Gli interventi di ripristino dovranno essere eseguiti entro il 30 aprile 2025.

I contributi (massimo 10mila euro per i privati e massimo 20mila per le attività economiche e produttive) saranno finanziati con le risorse del Fondo regionale di protezione civile (previsto nel Codice della protezione civile), assegnate alla Regione Emilia-Romagna per le annualità 2022 e 2023 con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 maggio 2023.

Per quanto riguarda il territorio del comune di Ravenna gli eventi calamitosi in questione sono tutti del 2022: 7 luglio, 25-27 luglio, 28-30 luglio, 17-19 agosto e le domande di contributo vanno inviate al Comune utilizzando l’indirizzo pec ambiente.comune.ravenna@legalmail.it e indicando nell’oggetto “Richiesta contributo DGR 636/24 (Fondo Regionale Protezione Civile)”, specificando l’evento calamitoso in relazione al quale si chiedono i contributi.