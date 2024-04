Siglato accordo fra Ausl e Coldiretti: i sani stili di vita promossi in cucina e a tavola

Accordo fra Ausl Romagna e Coldiretti per promuovere stili di vita sani. L’azienda sanitaria romagnola ha infatti deciso di incentivare la comunicazione per evitare abitudini quotidiane sbagliate che possono tradursi in futuri problemi di salute. Fumo, sedentarietà, obesità e alimentazione saranno i punti sui quali intervenire. Sul campo alimentare, quindi, gli imprenditori di Coldiretti sono chiamati ad esercitare un ruolo attivo: da una parte metteranno a disposizione prodotti a chilometro zero per gli eventi dell’azienda sanitaria; dall’altra cuochi contadini, aziende agricole e agriturismi organizzeranno corsi di cucina salutare per migliorare le abitudini alimentari delle persone