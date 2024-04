Novità a Godo, dove domenica 5 maggio lo sport festeggerà lo sport. Per la prima volta, infatti, le società locali di calcio, ciclismo e baseball (A.C. Godo, A.S.D. Godo e Godo Baseball) uniranno le forze per presentarsi al grande pubblico, in particolare bambini e ragazzi, dando a tutti la possibilità di avvicinarsi al mondo dello sport, di provare varie discipline e infine di scegliere quella più congeniale.

Durante tutta la giornata il baseball, da 33 anni nella massima serie del campionato italiano, il calcio e il ciclismo proporranno, presso il complesso sportivo comunale di via Rivalona a Godo, un articolato programma volto a incuriosire chi vorrà partecipare. Ogni società metterà a disposizione i propri tecnici e atleti, che presenteranno le rispettive discipline. «Ci si divertirà – anticipano le società organizzatrici – si starà insieme, si giocherà, si mangerà, si ascolterà musica, si avrà modo di conoscere gli sport da vicino e, perché no, di innamorarsene per poi iniziare a praticarli. Speriamo di riuscire a coinvolgere molti giovani e di poterli affascinare».

In caso di maltempo la festa sarà rinviata.

Per informazioni: tel. 338 8283997.

Programma

Ore 8 – Apertura cancelli

Iscrizione alla pedalata Ciclostorica La Godese, 40 km di percorso nella campagna.

All’arrivo… Pasta Party!

Ore 10.30 – Partita di campionato di baseball under 12

Ore 12 – Apertura stand gastronomico: cappelletti, tagliatelle, piadina, affettati, cotolette, patatine fritte

Ore 15 – Partita di Slow pitch

Ciclo cross per tutti i bambini ciclomuniti e con caschetto

Partita di campionato di calcio II Categoria

Ore 18 – Apertura stand gastronomico: aperitivi, grigliata di carne con contorni, piadina

Musica e divertimento con Marioromario e Angelo Savini.

Ore 20 – Chiusura della festa con fuochi artificiali

Durante tutta la giornata allenatori qualificati attendono bambini e genitori per giochi di baseball e calcio.

A tutti i piccoli partecipanti verrà consegnato un gadget a ricordo della giornata.