Nella sede elettorale di Lavezzola con un sala piena, ieri sera, Andrea Sangiorgi, candidato Sindaco del Centrosinistra di Conselice ha presentato i 12 candidati alla carica di Consiglieri Comunali.

Ecco i nomi: Sabrina Alpi ( Infermiera professionale, dipendente Ausl Romagna, in servizio del Day Hospital oncologico dell’ospedale di Lugo); Natalino Barbieri (ex postino, ora pensionato); Nouhaila Benachir (Studentessa del corso di consulenza del lavoro e relazioni aziendali all’Università di Bologna); Massimo Del Duca (Medico Radioterapista Oncologo presso L’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna ); Fabrizio Ferroni (ex artigiano, ora pensionato); Anna Izzo (manager dell’azienda tedesca Diebold Nixidorf e coordinatrice della logistica e dei loro magazzini in Italia); Enrico Minoccheri (impiegato Hera, coordinatore pronto intervento sulle fognature); Angelica Monaco (Senior Project Manager presso Art-ER la Società Consortile dell’Emilia-Romagna nata per favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo dell’innovazione, l’attrattività ed internazionalizzazione del territorio); Nicolò Negrini (Responsabile del personale del frutteto della Cab Massari); Giulia Pacella (impiegata amministrativa ed impegnata nei servizi extrascolastici tramite l’associazionismo locale, tecnico sportivo federale); Davide Passardi (imprenditore agricolo, titolare dell’azienda agricola “La Saracca”); Stella Simonotti (studentessa Liceo Linguistico di Lugo).

“Quando all’inizio di questa campagna elettorale affermavo come fosse giunto il momento di una storia nuova e di nuovi volti alcuni temevano che fossero solamente le solite parole della politica.

Ma da oggi si dimostra con i fatti – afferma Andrea Sangiorgi- Ho lavorato molto in queste settimane per la costruzione di questa lista “Comunità Protagonista” di candidati e candidate al Consiglio Comunale. Lista espressione unicamente dei territori e non dei compromessi politici.

Tutti volti nuovi che per la prima volta hanno deciso di mettersi a disposizione delle tre nostre comunità a livello politico. Una squadra che comprende tutte le fasce d’età e professioni con uno sguardo però particolare alle nuove generazioni. L’ho detto più volte: con me il Consiglio Comunale sarà palestra di costruzione di una nuova classe dirigente locale: ne abbiamo bisogno per mettere sul campo nuove idee e competenze. Per essere poi totalmente chiari nei confronti dei cittadini prima del voto, annuncio che il 7 maggio alle ore 20.30 in Piazza Guareschi a Conselice renderò pubblici anche i nomi che comporranno la Giunta Comunale”