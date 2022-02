Incendio a Lido di Classe in un capannone che ospita camper, mezzi agricoli e bombole di gas, nei pressi di un agriturismo. Alta la colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza. Dopo la chiamata alla centrale operativa, sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e i Carabinieri. Il rogo si è sprigionato all’interno di un capannone in via Flotta Romana per dinamiche ancora da chiarire.