La sindaca Eleonora Proni ha definito il nuovo assetto della Giunta comunale di Bagnacavallo in seguito alle dimissioni per motivi personali e familiari degli assessori Vilio Folicaldi e Simone Venieri.

I due nuovi assessori nominati dalla sindaca sono Francesco Ravagli e Alfeo Zanelli.

A Ravagli vanno le deleghe a Lavori pubblici, Politiche giovanili e Sport, Innovazione tecnologica e Semplificazione amministrativa, a Zanelli quelle a Servizi generali, Servizi alla cittadinanza, Patrimonio, Decentramento, Legalità e Sicurezza, Polizia locale.

Per quanto riguarda Francesco Ravagli, la sua nomina ad assessore comporta l’automatica decadenza per incompatibilità dalla carica di consigliere comunale e di capogruppo del Partito Democratico.

Francesco Ravagli, 32 anni, sposato, laureato in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di Ferrara, lavora da circa sei anni come libero professionista in uno studio di ingegneria di Imola. Da sempre legato al proprio paese, partecipa attivamente al volontariato locale sia all’interno delle diverse realtà associative a cui è iscritto, che come catechista nella parrocchia di Bagnacavallo. Alle ultime elezioni amministrative del 2019 è stato eletto consigliere comunale nella lista del Partito Democratico, ricoprendo fino ad oggi il ruolo di capogruppo.

Alfeo Zanelli, sessant’anni, diplomato, direttore d’azienda cooperativa a Ravenna, dal 1990 al 1999 è stato consigliere comunale a Bagnacavallo nelle file dei Democratici di sinistra e assessore a Lavori Pubblici, Ambiente, Trasporti e Gestione del patrimonio dal settembre 1993 all’aprile 1995. In seguito, eletto nelle liste del Partito Demoratico nel 2009, ha ricoperto dal giugno dello stesso anno fino all’agosto del 2011 la carica di presidente del Consiglio comunale di Bagnacavallo, poi fino al 2014 è stato assessore a Lavori pubblici, Patrimonio e Politiche sportive.

Con le modifiche apportate la Giunta risulta così composta:

Ada Sangiorgi (vicesindaca): Politiche educative, Politiche sociali e sanitarie, Gemellaggi, Pari opportunità e Associazionismo

Caterina Corzani: Ambiente, Gestione del territorio, Protezione civile e Partecipazione

Monica Poletti: Cultura, Turismo e Promozione del territorio

Francesco Ravagli: Lavori pubblici, Politiche giovanili e Sport, Innovazione tecnologica e Semplificazione amministrativa

Alfeo Zanelli: Servizi generali, Servizi alla cittadinanza, Patrimonio, Decentramento, Legalità e Sicurezza, Polizia locale.