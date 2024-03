Al via un corso per formare tecnici nella progettazione e nella gestione strutturale degli edifici in zona sismica

Un corso per formare nuovi tecnici esperti nella progettazione e nella gestione strutturale degli edifici esistenti in zona sismica. Il percorso formativo di 500 ore, gratuito, organizzato dall’Istituto Scuola Provinciale Edili di Ravenna, partirà il 29 aprile e formerà figure professionali in grado di garantire la messa in sicurezza del patrimonio storico, artistico e abitativo, figure sempre più ricercate all’interno di un territorio soggetto ad una sismicità piuttosto frequente e di media intensità, come l’Emilia-Romagna. 300 ore di lezione si svolgeranno in aula, 200 in stage. Le iscrizioni termineranno il prossimo 12 aprile.