Sabato si sono disputate le ultime gare di cross per le categorie giovanili (esordienti, ragazzi e cadetti, per Atletica 85 Faenza BCC a Marina di Ravenna. Gara che, chiudendo la stagione invernale, assegnava i titoli di campioni provinciali per team.

Molto bene le squadre faentine maschili e femminili, che, grazie ai tanti bei risultati individuali, hanno vinto la classifica generale comprensiva di tutte le categorie, sorprendendo anche le squadre avversarie.

A Forlì invece si è disputata la prima edizione della StraForlì sulla distanza di 21km, cioè della mezza maratona e, tra le donne ha visto la vittoria di Paola Braghiroli in 1h21.14”. Vittoria netta, che ha visto distanziata di ben 3’27” la seconda classificata.