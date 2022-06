Faenza si conferma isola felice per il basket giovanile: ottima stagione per la Raggisolaris Academy | VIDEO

Si è conclusa molto positivamente la stagione sportiva della Raggisolaris Academy, la realtà che cura il settore giovanile dei Raggisolaris. Pochissime le defezioni al momento di ritrovarsi in campo dopo il periodo più difficile per la pandemia. Una situazione in realtà che si è verificata anche per le altre squadre giovanili di pallacanestro di Faenza che hanno fatto registrare, in media, 10% in meno di iscrizioni alla ripresa delle attività, contro percentuali in perdita più che doppie in altre realtà importanti del territorio provinciale e romagnolo. Faenza quindi una sorta di isola felice per la pallacanestro giovanile come avevano documentato i numeri pre-covid delle varie società. Numeri che hanno permesso in questi anni alla realtà di Raggisolaris Academy di crescere esponenzialmente e di riproporre anche quest’estetate diversi progetti all’interno di Campus, il centro polisportivo di via Proventa.