Faenza festeggia la Liberazione

La città di Faenza ha celebrato il 25 aprile con una serie di iniziative che si sono succedute nel corso della mattinata. Tante cerimonie per rendere omaggio a coloro che hanno combattuto e perso la vita per liberare la città e l’Italia dalle truppe nazi-fasciste nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

La giornata è iniziata con la messa in Cattedrale, per poi proseguire con la deposizione della corona di fiori al Cimitero di Guerra di via Santa Lucia. La manifestazione è proseguita in viale Baccarini, di fronte al Monumento alla Resistenza, per gli interventi istituzionali.

Al termine dei discorsi, in corteo, si è raggiunto Piazza del Popolo, dove il Teatro Due Mondi ha ricordato l’assassinio di Giacomo Matteotti e le stragi nazifasciste, senza risparmiare critiche all’attuale governo, per l’atteggiamento tenuto nei confronti della complicità dei repubblichini e per aver disconosciuto il ruolo della Resistenza.

Nel corso della mattinata sono stati organizzati momenti celebrativi alle lapidi e ai cippi per i caduti e per la Resistenza ai monumenti di Pieve Cesato, Granarolo e Reda.

Nel pomeriggio la celebrazione continuerà a Ca’ di Malanca

Dalle ore 14:00 Alzabandiera e saluti Istituzionali e intervento di un rappresentante dell’ANPI e di Marinella Melandri, segretaria CGIL Regionale

A seguire musica del Duo Chiarì e testimonianze sulla Resistenza.

Altre Iniziative

ad ingresso libero e gratuito

• Domenica 14 aprile 2024 ore 16:30 presso il Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea (Corso Garibaldi n. 2) Presentazione del libro “From Taranto to Trieste” con l’autrice Jennifer Mallinson. A seguire proiezione di filmati sul passaggio di neozelandesi in zona durante la guerra. A cura dell’Associazione Senio River 1944-1945 e del Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea

• Sabato 20 aprile 2024 ore 10:00 presso la Sala Bigari della Residenza Municipale (Piazza del Popolo n. 31) Convegno “Pietro Nenni e la guerra civile spagnola”, in collaborazione con ANPI-Faenza, Fondazione Nenni, Associazione Italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna. Intervengono: Marco Puppini (vice presidente AICVAS), Antonio Tedesco (direttore scientifico Fondazione Nenni), Alberto Fuschini (Presidente di ANPI Faenza) e Enzo Maraio (avvocato ed editorialista).

• Sabato 20 aprile 2024 ore 16:00 presso Museo Argylls Romagna Group (Via Castellani n. 25) Presentazione del libro “La guerra e il fango – Memorie di civili e soldati tra il Rio Cosina e Faenza, novembre – dicembre 1944” di Marco Serena, ricercatore presso l’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e provincia.

• Sabato 20 aprile 2024 ore 18:00 presso Ipercoop Le Maioliche. Presentazione del libro “Io contro il Duce – una storia d’amore e d’anarchia” di Onide Donati e Aurora Castaldi, con l’autore e saluto dell’Amministrazione Comunale. È la biografia, intrecciata col romanzo familiare, dell’anarchico Bruno Castaldi (Firenze 1897-1962).

• Mercoledì 24 aprile 2024 ore 20:45 presso il Circolo ANSPI Granarolo Faentino (Via Giuseppe Donati n. 7) Proiezione del docufilm “Il sottoscritto Giuseppe Donati all’Alta Corte di Giustizia” di Leandro Castellani. Interviene Alfonso Nadiani. A cura di Biblioteca Manfrediana Comunale sede di Granarolo.

• Giovedì 25 aprile 2024 ore 16:00 presso Palazzo Milzetti (Via Tonducci n. 15) Visita guidata “Faenza liberata” con racconti sulle interessanti analogie fra l’arrivo delle truppe napoleoniche a Faenza, nel periodo di costruzione del Palazzo, e la liberazione della città avvenuta grazie all’arrivo delle truppe alleate nel 1944. Al termine della visita verranno proiettati dei video d’epoca relativi alla liberazione di Faenza, a cura dell’associazione Senio River 1944-1945. In collaborazione con il Museo Nazionale dell’Età Neoclassica in Romagna.

• Giovedì 25 aprile 2024 dalle ore 16:00 presso il Parco della Stazione di Granarolo Le Associazioni di Granarolo Faentino organizzano un pomeriggio in compagnia per festeggiare la Festa della Liberazione Nazionale.

• Sabato 11 maggio 2024 ore 11:00 A margine della manifestazione “Musica nelle Aie”, Cerimonia di intitolazione dell’area verde di Villa Agnesina a Cap. John Henry Cound Brunt Victoria Cross.

• “La guerra in bici” Esposizione di biciclette storiche impiegate dagli eserciti nei conflitti del Novecento fino al 2 giugno presso il Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea. Apertura al pubblico: domenica 10:00-12:00 e 15:00-19:00.