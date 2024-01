Tragedia di via Dradi: vicini scioccati

È un racconto straziante quello che emerge dalle prime testimonianze della tragedia avvenuta lunedì mattina a Ravenna, in via Dradi, dove una donna si è buttata dal nono piano di un palazzo, insieme alla figlia di 6 anni e al cane. La donna ora si trova ricoverata in gravi condizioni al Bufalini di Cesena. La bambina e l’animale sono morti.

Una vicina di casa ha raccontato di aver sentito le grida della bambina che diceva “No Mamma, no mamma”, pensando inizialmente che era un capriccio della piccola. e poi ha sentito il rumore della caduta. La donna viveva al nono piano del palazzo in ristrutturazione e da li si è gettata nel vuoto.

La famiglia viveva in via Dradi da diversi anni. Viene descritta come una famiglia tranquilla. Mamma e figlia erano spesso a giocare insieme in giardino.