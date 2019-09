Il casco del pilota Franco Morbidelli all’asta per aiutare le pazienti dell’Oncologia di Faenza

Un casco per un casco. Così l’Istituto Oncologico Romagnolo ha deciso di mettere all’asta sulla piattaforma Charity Stars il casco del campione del mondo 2017 di Moto2 Franco Morbidelli per finanziare l’acquisto, a favore del reparto di oncologia dell’ospedale di Faenza, di un casco speciale (il Paxman Scalp Cooler) che può aiutare ad evitare la caduta dei capelli nelle pazienti e nei pazienti sotto trattamento chemioterapico. Un macchinario dal costo di 35 mila euro che lo IOR intende acquistare attraverso una raccolta fondi partita da un mese ed arrivata già a buon punto. 2500 euro il valore di partenza del casco, ma si spera di raddoppiarlo; un casco speciale, indossato da Morbidelli durante il Gran Premio di Misano di MotoGP, terminato in quinta posizione. Un casco unico, donato a Morbidelli, che fa parte della Riders Academy di Valentino Rossi, dall’ex pilota del motomondiale 500 Gianni Rolando: una replica della protezione utilizzata da Rolando in gara, alla quale Morbidelli ha aggiunto la sua grafica personale, autografato da entrambi i piloti e regalato all’associazione