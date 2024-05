Un incontro di studi per ricordare Giancarlo Cerini, importante figura nel mondo della scuola

Una giornata dedicata al ricordo di Giancarlo Cerini, al suo lavoro, ai suoi insegnamenti. Scomparso nell’aprile del 2021, Cerini è stato per oltre 30 anni ispettore scolastico e dirigente ministeriale. La sua vita all’interno della scuola iniziò da maestro, poi diventò direttore didattico. L’impegno maggiore dedicato alla scuola dell’infanzia. Negli anni un punto di riferimento per i dirigenti scolastici e gli insegnanti. Cerini sarà ricordato nella sua città natale, Faenza, con un convegno organizzato e ospitato dalla scuola Carchidio-Strocchi, in programma venerdì 10 maggio, a partire dalle 16.45. Verrà presentato il libro “Una scuola sostenibile. Itinerari pedagogici e tendenze evolutive”, punto di partenza per riflettere su dove sta andando la scuola oggi.