Un anno fa le cooperative sociali rischiavano il collasso. Situazione migliorata, ma permane il problema costi

Un anno fa le cooperative sociali lanciarono l’allarme: gli aumenti dei costi di gestione delle strutture rischiavano di portare il sistema al collasso. A causa degli eccessivi costi energetici, molte aziende rischiavano di non riuscire più ad erogare i servizi, o peggio erano ad un passo dalla chiusura. La soluzione, trovata in accordo con la Regione Emilia-Romagna, fu un aumento delle tariffe. Ad un anno di distanza, la situazione è migliorata, ma la crisi non sembra finita. Le cooperative sociali gestiscono, su mandato della Regione, oltre il 70 percento dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti come case residenza e centri diurni per anziani e persone con disabilità, servizi in ambito psichiatrico, comunità per minori.