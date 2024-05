Superamento della contenzione e integrazione tra Pronto Soccorso e Psichiatria per il trattamento del paziente con disturbi comportamentali, sono i temi che saranno al centro di due convegni organizzati dal Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura di Ravenna e dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Ravenna. Un confronto fra professionisti sanitari, assistenti sociali, operatori socio sanitari, educatori professionali e fruitori dei servizi, su due importanti aspetti che impattano sulla vita dei pazienti e sugli operatori dei servizi preposti.

Entrambe gli eventi, per i temi trattati, rappresentano una fondamentale occasione di formazione e aggiornamento per i professionisti sanitari e non, impegnati quotidianamente nella gestione della Salute Mentale. Offrono infine un importante confronto tra pratica e protocolli di livello nazionale.

Il primo evento dal titolo “Superare la Contenzione Superando le Ideologie”, si svolgerà Venerdì 10 maggio dalle ore 9 alle 18 nella sala “Nullo Baldini” di Via Guaccimanni, 10 a Ravenna.

Al centro del confronto, il tema della contenzione meccanica e della metodologia di lavoro necessaria per il suo superamento. Diversi professionisti si confronteranno su questa tematica attraverso l’illustrazione di esperienze nazionali e quanto riportato in letteratura.

Il secondo convegno dal titolo “Le Emergenze Comportamentali: quale integrazione tra Pronto Soccorso e Psichiatria” si svolgerà Venerdì 17 maggio dalle ore 9 alle 18 nella sala “Nullo Baldini” di Via Guaccimanni, 10 a Ravenna.

Si parlerà di integrazione tra il Pronto Soccorso, il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, i servizi territoriali (CSM, Dipendenze Patologiche, Neuropsichiatria infantile) e le istituzioni non sanitarie per la gestione delle emergenze comportamenti. Il tema verrà trattato esplorando le varie problematiche che possono insorgere in popolazioni particolari (adolescenti, migranti, abusatori di sostanze, ecc.) e discutendo gli attuali protocolli.

Iscrizioni.

L’iscrizione ai convegni è gratuita e può essere effettuata online. I partecipanti potranno ottenere crediti ECM.