Incidente a Ravenna questo pomeriggio, in viale Mattei a Ravenna, all’altezza della rotonda Svezia, verso le 18.05.

Un’auto, di tipo Renault familiare, è finita fuori strada, a seguito di probabile malore del conducente.

Il veicolo si è fermato contro una grossa siepe, dopo avere evitato per poco un cartello stradale e un lampione.

Risultano due persone ferite: il conducente, più di 70 anni e una donna, più giovane, che viaggiava con lui, entrambi non gravi.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi del 118, con due ambulanze e un’auto medica, per la valutazione conducente, la Polizia Locale per i rilievi e i Vigili del Fuoco per messa in sicurezza dell’auto.

A causa dell’incidente il traffico su viale Mattei è molto rallentato.