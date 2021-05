Trattare la sindrome da post Covid: in campo anche il Centro Iperbarico di Ravenna

Sono molti i pazienti, ammalatisi di covid, che molti mesi dopo la guarigione continuano a soffrire di diversi disturbi e sono alle prese con un lento processo riabilitativo. Si tratta della sindrome da post-Covid, altrimenti detta Long Covid. Sono diversi gli studi iniziati in tutto il mondo dedicati a questi disturbi. Uno degli ultimi, mira a verificare l’efficacia dei vaccini su questa tipologia di pazienti. Nel frattempo sono iniziati anche trattamenti basati sull’ossigenoterapia iperbarica. Uno di questi viene portato avanti anche al Centro Iperbarico di Ravenna, in sinergia con il Centro Iperbarico di Bologna. Sono 1500 i pazienti ogni anno che si rivolgono al centro iperbarico di via Augusto Torre. Le problematiche sono diverse. Il 40% proviene da oltre i confini romagnoli e regionali.

A febbraio i medici e professionisti della realtà ravennate hanno iniziato sedute dedicate ai pazienti con sindrome Long Covid e i primi risultati sono incoraggianti , come monitorato anche in altri Paesi. Nel frattempo, sempre a Ravenna, è iniziata la pianificazione di uno studio relativo ai pazienti asintomatici con infezione da coronavirus, mentre la camera iperbarica è alla base di diversi altri studi in Spagna, Stati Uniti e Israele incentrati su pazienti sintomatici.