Un bambino di 4 anni è stato trasportato con il codice di massima urgenza al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini dopo essere caduto e aver sbattuto violentemente la testa sembrerebbe contro una lastra di cemento. L’incidente domestico è avvenuto a Solarolo, intorno alle 13, in un’abitazione in via San Mauro, in un complesso di villette. Dopo la chiamata alla centrale operativa sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con un’ambulanza e l’elimedica decollata da Ravenna. Il bambino è stato inizialmente medicato all’intero dell’ambulanza, poi, è stato caricato a bordo dell’elicottero per essere sottoposto ad una serie di accertamenti nel centro specializzato cesenate.