Cambio di rappresentanza nel Movimento 5 Stelle in consiglio comunale. Nell’assemblea di giovedì pomeriggio il consiglio comunale ha ufficializzato le dimissioni, per motivi personali di Brunella Sbarzagli e l’entrata in consiglio da parte di Marco Neri, 49enne, nato a Forlì, infermiere del 118, primo dei non eletti dopo la consigliera dimissionaria.

“Sono chiamato a questa grande responsabilità….. ringrazio di cuore per il lavoro svolto da Brunella Sbarzagli” ha commentato Neri.

“Assumo questo incarico di portavoce con spirito di servizio nei confronti di tutti i cittadini di Faenza e dell’Unione a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle Faenza , gruppo che stimo ed ammiro da molti anni.

Attraverso le mie caratteristiche, con collaborazione, ascolto ed un occhio di riguardo verso i più fragili e giovani mi muoverò in questo ambito così delicato.

Ce la metterò tutta, con passione ed equilibrio, consapevole delle mie debolezze, attraverso il buon senso e con alle spalle un gruppo coeso e determinato come il sottoscritto”