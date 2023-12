Avanza il cantiere del muro di via Renaccio: una volta finito potrebbe cambiare aspetto

Avanza la costruzione del muro in via Renaccio. I lavori dovrebbero terminare a fine gennaio, dopo aver già subito alcuni rallentamenti. Da un punto di vista estetico e progettuale, non ci saranno differenze fra la sezione di fronte a via Calamelli, via Carboni e via Orzolari e la sezione in prossimità del ponte Rosso. Nel tratto più vicino a via Lapi, si può già vedere come risulterà la protezione una volta conclusa. Poi però il suo aspetto potrebbe anche cambiare.