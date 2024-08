La richiesta: “Valorizzare il giardino ‘Il deserto rosso’ “

Il giardino “Il deserto rosso” dimenticato da Ravenna ? Se lo chiedono i residenti della zona dell’Almagià. In pochi conoscono l’esistenza del giardino “Il deserto rosso”, intitolato nel 2014 al film diretto in città da Michelangelo Antonioni nel 1964, più volte citato durante il dibattito legato all’abbattimento delle Torri Hamon. La pellicola vinse il Leone d’Oro a Venezia e, come cita la targa dell’area verde, “è unanimemente riconosciuto come un capolavoro della storia del cinema, grazie all’innovativa rappresentazione del paesaggio, per l’uso del colore e per la visione umana dei personaggi coinvolti in una nuova prospettiva ambientale”. Un nome così altisonante per un giardino in realtà di scarse dimensioni e per il quale, da tempo, viene chiesto di organizzare eventi per la sua valorizzazione.