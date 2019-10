Paolo Condò presenta La storia del Calcio in 50 ritratti (Ed. Centauria) sabato 12 ottobre 2019 al Bronson Café a Madonna dell’Albero (Ravenna).

Inizio ore 21, ingresso libero

Conducono Stefano Bon (scrittore) e Stefano Ravaglia (giornalista sportivo)

«Ci sono tutti i migliori ma non sono i 50 migliori. In molti modi i loro talenti hanno influenzato il calcio. Sono i miei 50. Ora aspetto i vostri». 50 illustrazioni di Massimiliano Aurelio che accompagnano i racconti del giornalista di Sky Paolo Condò, che arrivano a cogliere l’essenza dell’uomo e dell’atleta e, allo stesso tempo, di quei momenti che rinnovano la fede per lo spettacolo ancora in corso.

In questo libro ci sono uomini – calciatori, allenatori, arbitri – che hanno incarnato rivoluzioni, feroci cadute, testardaggine, passione. E fra questi uomini Condò ha scelto la sua personale formazione di 50 protagonisti: ritratti epici, commoventi, mitologici, accompagnati dalle illustrazioni di Massimiliano Aurelio. Per arrivare a cogliere l’essenza dell’uomo e dell’atleta e, allo stesso tempo, la fede per lo spettacolo.

PAOLO CONDÒ

È nato a Trieste nel 1958. Per la Gazzetta dello Sport ha seguito 7 Mondiali e 5 Europei di calcio, 2 Olimpiadi estive, 8 Giri d’Italia e numerosi altri eventi. Nel 2015 è passato a Sky Sport. Dal 2010 è il membro italiano della giuria internazionale di France Football che assegna il Pallone d’oro. Ha scritto, con Francesco Totti, Un capitano (Rizzoli, 2018).