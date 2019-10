Il Presidente dell’ABI, Antonio Patuelli, ha espresso il più sincero cordoglio per la scomparsa di Giorgio Squinzi che ha presieduto Confindustria in una delle fasi più complesse della crisi economica di questi anni: “Lo ricordiamo sempre equilibrato e costruttivo”, ha sottolineato il Presidente Patuelli, “impegnato per la ripresa, sempre con ampi orizzonti sia industriali, sia finanziari che aveva maturato anche nel Consiglio superiore della Banca d’Italia e che furono positivo presupposto per sviluppare una migliore comprensione e collaborazione, nella distinzione dei ruoli, fra le banche e le imprese industriali anche nelle fasi più difficili degli anni di crisi.

La morte di Squinzi tocca profondamente la Romagna. Legatissimo a Forli, citta’ della Moglie, e a Milano Marittima dove passava le vacanze estive e andava in bicicletta. Oltre alle assemblee di Confindustria nazionale e locali, ha aggiunto il Presidente Patuelli, ricordo un importante ed affollato dialogo pubblico che avemmo nel luglio 2013 proprio in Piazza Garibaldi a Cervia, presieduto da Giancarlo Mazzuca, in una delle fasi più complesse della lunga crisi economica di questi lunghi anni”.