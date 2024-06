“La felicità non si può comprare ma un biglietto per MotorPlay sì!”

Con questo motto l’organizzatore Iader Giraldi, motociclista Dakariano e ideatore della prima edizione di MotorPlay ribadisce il ruolo principale di questa manifestazione: un parco giochi di tre giorni per tutti i motociclisti che vogliono divertirsi e migliorare le proprie competenze e capacità, sperimentando in sicurezza diverse discipline del motociclismo.

Iader Giraldi: “Lo scorso anno in due giorni abbiamo reso felici oltre 600 motociclisti e un pubblico di circa 4000 persone in tutti gli eventi giornalieri e serali. Quest’anno siamo pronti a triplicare questi numeri con una manifestazione disegnata per intrattenere tutti i suoi partecipanti”.

L’evento, che nasce dalla collaborazione dei territori di Imola e Faenza, si svolgerà il 13-14-15 settembre a Faenza e darà la possibilità a migliaia di motociclisti di divertirsi all’interno di 6 aree training con diverse difficolta e discipline: enduro, hard enduro, adventuring, trial, scooter cross, moped, un anello tracciato a RoadBook di circa 20km con un passaggio al Park 04 di Dovizioso, 30 ore di workshop e conferenze, un tour stradale nelle prime colline alla scoperta delle realtà culturali ed enogastronomiche del comprensorio romagnolo.

Ci saranno diversi eventi speciali: il ritorno di una gara nazionale di scooter cross in Italia dopo circa 20 anni, una serata spettacolo dedicata a Fabrizio Meoni con la presentazione degli equipaggi italiani più importanti, moto auto e camion che parteciperanno alla Dakar 2025, il primo Trofeo MotorPlay dedicato alle moto elettriche in off-road, il raduno nazionale delle Honda Cub, il grande Bivacco Italia di RallyPov e soprattutto un’esibizione di moto, auto e camion della Dakar

A questo si aggiungeranno la possibilità di pernottare con la propria moto e tenda in un bivacco dedicato ai motociclisti, la presenza di diverse scuole di motociclismo dove sperimentare le proprie capacità, ride test, track food, tour enogastronomici in moto organizzati dai Motoclub di Faenza e soprattutto un evento family friendly con possibilità di campeggio con camper e attività per grandi e bambini.

Il luogo sarà a Faenza, in zona Graziola, in un podere di quasi 100 ettari messo a disposizione da un partner tecnico con il patrocinio del Comune di Faenza e il sostegno di Terre & Motori. Nelle parole di Andrea Fabbri, vicesindaco di Faenza: “il Motorsport a Faenza non è solo una passione condivisa per molti cittadini ma è una vera industry che vede l’unicità della nostra città con un team di F1, un team di moto GP, il centro nazionale di formazione FMI su offroad al Park04 che creerà a breve un grande indotto turistico e una delle più importanti filiere di produzione del carbonio lavorato per moto e auto. Ed è proprio sul turismo e il relativo indotto che dobbiamo investire a partire da un evento che ogni anno possa celebrare i campioni così come gli appassionati che potranno trovare sempre di più a Faenza un luogo di festa e di ospitalità”.

L’organizzazione di MotorPlay è realizzata grazia alla collaborazione con i principali Motoclub del territorio: Winter Bikers, Amici de Mutor, Motoclub Cubrix, Motoclub Modigliana, il coordinamento del promoter dell’evento Zeranta Edutainment srl, l’attività di promozione di Rally Pov e i vari partner della stampa specialistica.