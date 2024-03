Vittoria da incorniciare per la squadra Allievi Under 16 di pallanuoto del Nuoto Sub Faenza: a Bologna ha battuto i padroni di casa della President per 9 a 7. L’incontro valevole per la 4^ giornata nel Girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin è stato giocato domenica pomeriggio alla piscina “Carmen Longo”, dove i ragazzi di coach Piero Calderoni si erano trovati al termine del terzo tempo sul risultato di 6 a 1 a favore della forte compagine bolognese. Il prossimo turno vedrà i faentini ricevere domenica 24 marzo alle 11.15 lo Sterlino Bologna, battuto all’andata per 15 a 3.

La squadra Esordienti Under 12 ha rimediato domenica scorsa una sconfitta per 9 a 20 a Ravenna nella sesta giornata della prima fase di qualificazione del Campionato regionale Fin Girone B. La prima giornata nel girone D della 2^ fase prevede per domenica 24 marzo alle 9.30 la partita casalinga contro la Coop Parma.

Per la squadra Under 13 allenata da Sasha Bandini sta per scattare il girone di ritorno del Campionato regionale Uisp: domenica 17 marzo alle 9.45 i faentini saranno ospiti del 2000 Service alla piscina Sterlino di Bologna.

Giovedì 14 marzo alle 21 tornerà in acqua la squadra Master di coach Spoglianti: per la 3^ giornata di ritorno nel girone A del Campionato regionale Uisp avrà ospite la Reggiana.

Nel settore del nuoto in corsia a Pinarella di Cervia si è concluso il terzo turno del Torneo Invernale per Esordienti con risultati lusinghieri per la società di Faenza. Linda Martelli (Eso A) si è confermata autentica mattatrice con la vittoria nei 200 rana, il secondo posto nei 200 misti ed il terzo sia nei 100 sia nei 50 stile libero. La staffetta Esordienti A femminile 4 per 50 misti ha ottenuto il terzo posto con Tamburini, Martelli, Zama e Bandini. In campo maschile tra gli Esordienti A hanno brillato Alberto Fabbri con i secondi posti nei 100 stile libero e nei 200 misti e Federico Cacciari secondo nei 200 farfalla. La categoria Esordienti B mette in vetrina il secondo posto di Giuseppe Lega nei 100 rana ed il quarto della staffetta femminile 4 per 50 misti con Nicotra, Tassinari, Alpi, Coveri.

Ai Campionati italiani di Categoria di Fondo indoor, disputati allo Stadio del Nuoto di Riccione sulla distanza di 5 chilometri erano in gara per il Nuoto Sub Faenza la campionessa regionale junior Giada Minelli, che si è piazzata undicesima migliorandosi di 16 secondi, e Filippo Rondinini (classificatosi quarto ai Regionali) che ha colto il ventiduesimo posto migliorando la prestazione personale di un minuto e 20 secondi.

Dal 1°Trofeo Città della Fortuna, svoltosi domenica scorsa a Fano in vasca da 25 metri a 8 corsie, sono arrivati brillanti risultati per due nuotatrici Master faentine: la veterana Laura Rava (categoria M80) ha vinto nei 50 stile libero e nei 100 dorso e la figlia Gabriella Garavini (M60) ha conquistato un bel secondo posto nei 50 stile libero.

Al 2° Trofeo F.I.N. Propaganda di nuoto artistico per le categorie Esordienti A, B e C andato in scena domenica scorsa a Forlì il Nuoto Sub Faenza ha messo in mostra diverse ragazze promettenti. Ludovica Bambi (C) si è piazzata sesta nel Solo, così come Sofia Bertaccini (B) sempre nel Solo. Elena Pederzoli (B) e Giulia Assirelli (B) hanno ottenuto il quinto posto nel Duo, davanti a Sofia Ferrucci e Sofia Minguzzi.