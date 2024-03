Grande successo per l’evento speciale di Visioni Fantastiche con Niccolò Califano, moderato da Maria Martinelli, regista e produttrice di Start Cinema, previsto per lunedì 18 marzo alle ore 17.00 presso il Cinema Jolly di Ravenna.

I posti sono esauriti in soli due giorni, ma non è detto che in futuro non possano esserci altre collaborazioni con il medico-cuoco più amato di Master Chef. Come già anticipato, l’incontro prevederà una chiacchierata con Niccolò Califano che racconterà la sua esperienza televisiva di Master Chef e risponderà alle domande del pubblico.

L’evento è inserito all’interno di Visioni Fantastiche, festival di cinema di Ravenna dedicato alle scuole, che inizierà oggi, mercoledì 13 marzo, con i più piccini.

La quarta edizione di Visioni Fantastiche sarà ospitata dal Cinema Jolly, in via Renato Serra 33 fino al 23 marzo e vedrà la partecipazione di studenti e studentesse dai 6 ai 19 anni. I giovani “Visionari” saranno chiamati a prendere parte in modo attivo come giurati e ad assegnare tutti i premi in concorso agli autori, registi e interpreti che più hanno amato e che più hanno colpito il loro immaginario.