Complimenti a Valeria Malavolti, classe 2005, Categoria Giovani, che strappa il PASS alla prova di qualificazione regionale gold giovani a Soliera, le gare si sono svolte a metà aprile, arrivando 6^ parteciperà ai Campionati Nazionali Gold Giovani di spada femminile che si svolgeranno nella seconda settimana di maggio a Riccione, insieme a Valeria sarà presente Samuel Quartieri che gareggerà nei Campionati Nazionali Gold Cadetti di spada maschile, classe 2009, pass già strappato in precedenza dalla somma delle due Prove Nazionali Cadetti svolte a Casale in novembre e a Catania in marzo, qualificato per i Campionati Nazionali Gold Cadetti.

Matteo Galassi, qualificato per Genova dove si svolgeranno a fine maggio i Campionati Italiani di Categoria Giovani e qualificato per Cagliari dove si svolgeranno i Campionati Italiani di Categoria Assoluti rispettivamente di spada maschile i primi di giugno.

Alle qualifiche regionali Cadetti, Giovani ed Assoluti nei due weekend di inizio e metà aprile a Soliera hanno partecipato insieme a Valeria Malavolti e a Samuel Quartieri, ulteriori splendidi atleti del Cervia, Luca Righi, Francesco Cenni, Thomas Neri, Jacopo Budini in grande crescita e di grandi capacità l’intero gruppo.

Mentre a Vercelli il 20-21 aprile si è svolta la seconda prova nazionale del Gran Premio Giovanissimi di spada maschile e femminile “Under 14”.

Le congratulazioni ai buoni piazzamenti del meraviglioso gruppo di atleti cervese, vanno all’ottimo lavoro svolto da parte dello Staff Maestri, Tecnici, Preparatori, ai rispettivi Atleti del Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima, hanno partecipato alla trasferta Piemontese 16 atleti ben preparati ed allenati con grande entusiasmo, impegno in notevole miglioramento rivolto alle competizioni sportive agonistiche, tutti gli atleti hanno avuto una grande tenuta in entrambe le giornate intense ed impegnative di gara, complimenti doppiamente.

Bravissimi tutti gli Allievi del Cervia, nella Categoria Bambine di spada femminile Bianca Ioli si è classificata 12^, bene sia la sua prestazione che quella della compagna d’allenamento Chantal Rebecca Rovigatti arrivata 37^; negli Allievi da sottolineare l’entrata quasi nei sedicesimi di Diego Rustighi arrivato 23* a seguire i suoi compagni di sala Lorenzo Benvenuti ed Alessandro Moretti.

Bene anche per l’atleta Kevin Grego arrivato al 26* posto nella Categoria Giovanissimi, tra i ragazzi ha partecipato Pietro Cidioli buon piazzamento.

Una gara molto buona anche per le giovanissime 47^ Matilde Gianfanti, 53^ Valentina Righi, a seguire Megan Fusconi e Giulia Neri e per i maschietti notevoli miglioramenti Nathan Pagliacci, Giacomo Fantini e Giacomo Romboli, bravissimi tutti continuate così.

A Imola il 27-28 aprile si sono svolte gare allenamento al Torneo “Coppa Città di Imola” dove le bambine e giovanissime si sono classificate al terzo posto Matilde Gianfanti, al settimo Valentina Righi, 12^ Megan Fusconi, nelle prime sedici, 16^ Giulia Neri, a seguire le bambine Chantal Rebecca Rovigatti e Viola Isabel Costi che hanno ben partecipato tra le più grandi.

Mentre la domenica erano in gara gli allievi, argento per Diego Rustighi, 9* posto per Alessandro Moretti e bene per Lorenzo Benvenuti.

Tra le prime Martina Benvenuti nelle Prime Lame e a seguire Adam Ghiselli.

Nei pulcini tra i primi Leone Zani, Edoardo Genghini e Blue Maria Baldi.

Meritatissimi complimenti a tutta la squadra del Cervia ed un grandissimo in bocca al lupo a tutti per le prossime competizioni sportive in programma.