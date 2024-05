“Il Movimento 5 stelle Unione Romagna Faentina è lieto di annunciare la presenza del

candidato alle elezioni europee della circoscrizione nord-est, Giacomo Zattini, al nostro

banchetto informativo in Piazza del Popolo sabato 18 maggio dalle ore 9 alle ore 12.

Giacomo Zattini, unico romagnolo del campo progressista, è un ex portavoce nazionale del

movimento Friday for Future. Durante l’evento, Zattini sarà disponibile per incontrare i

cittadini, discutere delle sue proposte e raccogliere le firme per il SALARIO MINIMO

SUBITO.

Invitiamo i cittadini a partecipare numerosi per discutere di temi importanti per il futuro

dell’Europa e per sostenere una politica basata sui valori dell’equità, pace e della giustizia

sociale.”