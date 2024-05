Marina di Ravenna, venerdì 3 riprende la stagione del Ballo Scalza al bagno Lucciola, giunta al ventesimo anno

Si ricomincia, e quest’anno con una bella “cifra tonda”. Il “Ballo Scalza” compie “Vent’anni da togliere il fiato”, come recita il claim della stagione: da venerdì 3 maggio, riprende il più classico degli appuntamenti dell’estate in Riviera, capace di richiamare ogni settimana centinaia di persone di ogni età da ogni parte della Romagna e oltre.

Si tratta del classico appuntamento del venerdì sera al Bagno Lucciola, storico stabilimento balneare di Marina di Ravenna, uno dei pochi che ha mantenuto lo stesso nome fin dagli anni Sessanta, grazie alla continuità della gestione della famiglia Celli.

E visto che squadra che vince non si cambia, anche l’edizione della doppia stella mantiene invariati gli ingredienti principali: un pre-serata nel quale sarà possibile cenare al bagno – con l’ormai consolidata collaborazione con Casa Spadoni – e quindi la musica a partire dalle 22. Nella serata inaugurale, si ballerà fino all’1.

In consolle, oltre al dj resident Checco Tassinari, si alterneranno i migliori dj della tradizione di Marina (Elia Zattini, Bartolini, Luca Cassani, Pyton, Sangio, Alex Fox), oltre a bravi vocalist in grado di coinvolgere il pubblico (Gaddo, Carlotta, Savorelli, Danny P., Alex Testi, Ricky S.). Venerdì 3 si parte con Pyton e Gaddo.

Ancora, confermando lavoro di network fra le principali realtà di Marina, una volta al mese la versione XXL del Ballo Scalza si trasferirà, dopo l’1 di notte, nel giardino del Matilda.

A coordinare il tutto, come sempre, lo storico ABC Group (Devis Cappelli, Ettore Fervari, Enea Casadei Baldelli e Vanni Casadei Baldelli), coadiuvato da uno staff consolidato nel tempo e quest’anno in parte rinnovato, e con la fondamentale collaborazione di Andrea Guidi, in arte Fox.