“Anche ieri in viale Alberti si è verificato un grave incidente a conferma che la strada è molto pericolosa e ha necessità di interventi concreti per migliorare la circolazione e renderla più sicura. Come noto, si tratta dell’unica circonvallazione interna alla città che in buona parte si snoda in mezzo al centro abitato composto da un’elevata densità abitativa oltre a numerosi insediamenti commerciali. Anche in questo tratto abitato sono avvenuti diversi incidenti molto gravi di cui uno mortale capitato alcuni anni fa, e nonostante le ripetute sollecitazioni tese a richiedere interventi mirati di prevenzione, nessun provvedimento è stato adottato. La vigilanza è totalmente assente, mancano sistemi efficaci di deterrenza e, soprattutto, l’arteria necessiterebbe di un velox teso a limitare la velocità che frequentemente è molto elevata.

Ritengo che non sia più rinviabile una riflessione attenta sul tema tanto dibattuto degli autovelox. L’Amministrazione comunale, infatti, dovrebbe finalmente riflettere su questo tema distinguendo le zone in cui tali apparecchiature potrebbero prevenire incidenti proprio in un’ottica di prevenzione, rispetto ad altre in cui i citati velox francamente rappresentano prevalentemente una fonte di reddito per il Comune. Lo scopo di tali sistemi di controllo della velocità dovrebbe prima di ogni altra cosa riguardare la salvaguardia e l’incolumità delle persone e di conseguenza chi transige viene punito. Purtroppo la collocazione di tali apparecchiature in larga misura persegue soprattutto l’obiettivo di fare cassa proprio perché sono stati disposti in posizioni opinabili e talvolta insensate. E gli esempi non mancano!

Confidiamo che il Comune e il Prefetto compiano un responsabile gesto di attenzione soprattutto sul piano della prevenzione, della tutela e dell’ incolumità dei cittadini, ed effettuino gli opportuni approfondimenti per ricercare una soluzione assolutamente indispensabile.”