I Blacks non riescono ad aggiudicarsi la quinta gara della serie play off con la Libertas Livorno e a conquistare la semifinale. La squadra esce comunque dal campo tra gli applausi dei tanti faentini presenti sugli spalti che l’hanno sostenuta tifando per quaranta minuti.

La Libertas parte forte e in tre minuti si porta sul 10-3, costringendo coach Garelli al time out. Le parole dell’allenatore svegliano la squadra, brava a rifarsi sotto con un gioco da tre punti di Poggi per il 14-17. Poi a sorpresa entra Poletti ed è proprio lui a segnare il 16-20 con cui si conclude il primo quarto. Se in difesa i Blacks reggono molto bene l’urto, in attacco non hanno continuità e l’Akern ne approfitta. Ricci a suon di triple prende per mano i toscani, ma è Williams a firmare il 41-26 dell’intervallo.

Livorno tocca il 45-28 ad inizio terzo quarto poi commette l’errore di innervosirsi avendo uno dei pochi momenti di calo mentale della partita e così i Blacks possono colpire riaprendo i giochi sul 39-47. La tripla di tabella di Fratto allo scadere del terzo quarto (58-46) riporta l’inerzia nelle mani della Libertas, brava poi a respingere gli attacchi di una Faenza mai doma che lotta e ci crede fino all’ultimo secondo. Finisce 72-59 per Livorno.

Akern Livorno – Blacks Faenza 72-59 (20-16; 41-26; 58-46)

AKERN LIVORNO: Buca, Bargnesi 4, Fratto 6, Williams 4, Fantoni 7, Vicenzin nei, Tozzi 14, Ricci 17, Madeo ne, Saccaggi 2, Allinei 10, Lucarelli 8. All.: Andreazza

BLACKS FAENZA: Galassi, Papa 6, Poletti 9, Siberna 8, Vico 10, Naccari ne, Poggi 9, Ballarin ne, Petrucci 3, Pastore 3, Begarin 11. All.: Garelli

Arbitri: Di Franco – Nonna

Note. Tiri da 2: Livorno: 13/28, Faenza: 11/25. Tiri da 3: Livorno: 10/32, Faenza: 6/29. Tiri liberi: Livorno: 16/23, Faenza: 19/26. Rimbalzi: Livorno: 41, Faenza: 37

Usciti per falli: Fantoni, Poggi e Papa