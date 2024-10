Martedì 5 novembre dalle 14 alle 16 nei locali attrezzati della Pro loco di Cotignola, in via Marconi 24, è in programma il primo appuntamento del laboratorio di cucina per la preparazione di ricette di altre terre.

Si tratta di un percorso a tema culinario, per sviluppare il dialogo interculturale, composto dacinque appuntamenti che si terranno il martedì dal 5 novembre fino al 3 dicembre. Ogni appuntamento tratterà preparazioni culinarie tipiche di alcune delle comunità presenti sul territorio cotignolese: oltre a quella italiana, ci saranno piatti delle culture rumena, marocchina, senegalese e brasiliana.

Durante i laboratori delle provette «cuoche» prepareranno, insieme alle partecipanti, i piatti tipici della propria cultura, che saranno poi gustati al termine dell’attività.

Il 5 novembre si comincia preparando l’«ostropel de pui», un piatto a base di pollo, spezie e polenta.

L’appuntamento è promosso dal progetto «Tessere legami» dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che si sviluppa sul territorio dell’Unione e ha l’obiettivo di valorizzare e mettere in rete le realtà associative e informali che si occupano di tematiche sull’inclusione di donne immigrate.