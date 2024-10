Passo falso per l’Olimpia Teodora nel recupero della seconda giornata del girone C di Serie B, disputata nella serata di martedì 29 ottobre. In una palestra Mattioli gremita di spettatori, le giallorosse cedono il passo per 3-1 alle talentuose giovani dell’Imoco Volley, che giocano una grande partita mettendo in mostra tutte le proprie qualità.

Le ravennati alternano momenti di ottima pallavolo a pericolosi blackout e soprattutto quelli in avvio di gara e nella fase centrale del quarto set costano la partita, per il resto equilibrata.

L’Olimpia Teodora resta così ferma a 3 punti in classifica ed è attesa sabato dalla difficile trasferta a Bologna, dove proverà a ripetere l’impresa della prima giornata a Jesi contro una delle favorite alla vittoria del campionato.

La partita

Al fischio d’inizio Coach Rizzi conferma lo starting six delle prime due gare, con Poggi al palleggio, Casini opposta, la capitana Pirro e Gabrielli esterni, centrali Marchesano e Fabbri, libero Franzoso.

L’avvio è choc, 0-8 con il turno al servizio di Moroni che mette alle corde la ricezione ravennate. Le giallorosse reagiscono a loro volta con la battuta e gli ace di Marchesano, Pirro e Balducci (subentrata a Gabrielli) rimettono tutto in gioco sul 12-14. Gli ingressi al servizio di Nika e Toppetti permettono l’aggancio (17-17) e addirittura il sorpasso sul 19-18, ma l’Imoco risponde e torna acanti (19-21). Il finale è punto a punto: un altro ace di Marchesano vale il 24-23, ma sono le ospiti a strappare il primo set ai fantaggi (24-26).

Nel secondo parziale Ravenna alza il livello di gioco e prova subito a scappare, prima sul 2-0, poi sul 9-6, ma le venete pareggiano sul 10-10. Le giallorosse non lasciano respiro alle avversarie e allungano subito di nuovo (12-10), poi scavano il solco decisivo con due muri di Fabbri fino al 21-14. L’Imoco prova a tornare sotto mettendo nuovamente pressione al servizio e tocca il -3 (21-18), ma l’Olimpia Teodora gestisce il finale e pareggia la gara sull’1-1 (25-22).

Il terzo set si apre con le ospiti che tentano subito un allungo, portandosi prima 5-9, poi 8-12 nonostante l’ace di Pirro avesse tenuto a contatto Ravenna. L’ace di Balducci e il muro di Poggi valgono il controparziale del sorpasso sul 14-13, che costringe al timeout l’Imoco. L’Olimpia Teodora tocca il 15-13 e respinge un primo aggancio (17-15), ma incappa in un pesante passaggio a vuoto: dopo il 17-17, l’ace di Pugiotto segna il 18-21 e le ospiti vincono il parziale per 22-25 (1-2).

Dopo l’avvio 1-3, le giallorosse reagiscono e si portano avanti 6-4, ma le scorie della frazione precedente tornano a galla nella fase centrale del quarto set. L’Imoco sorpassa sull’8-9 e pian piano allunga fino al 17-22. Non basta l’ultimo sussulto ravennate per il -3 (19-22), le ospiti ormai giocano sul velluto e chiudono la partita per 1-3 (20-25).

Il tabellino

Olimpia Teodora Ravemma – Cortina Express Imoco Volley 1-3 (24-26, 25-22, 22-25, 20-25)

Olimpia Teodora: Franzoso (L1), Poggi 1, Marchesano 14, Pirro 14, Fabbri 5, Casini 15, Gabrielli; Toppetti 1, Bendoni, Nika, Balducci 8. N.e.: Fusaroli, Benzoni, Piraccini (L2). All.: Rizzi. Ass.: Falco.

Imoco Volley: Orso 13, Genovese 12, Novello 24, Manda 2, Bacchin 11, Arici (L1), Moroni 14; Adigwe, Forte (L2), Pugiotto 1, Airhienbuwa. N.e.: Fiolo, Corbanese. All.: Gregoris. Ass.: Cervesato.