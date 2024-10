Nell’infrasettimanale che chiude il calcio dilettantistico di ottobre, il Faventia torna da Casalfiumanese forte di una prova di grande personalità. La rivoluzione operata dal mister, che ha visto esordire l’ennesimo classe 2006 Luca Altini come centrale difensivo, non ha intaccato la solidità e l’identità di una squadra che, ancora una volta, ha risposto presente.

Al 25’ azione solitaria di Luca Savorani: dribbling tra due avversari e tiro dal limite che il portiere devia in angolo con un grande intervento. Sul corner seguente Racine colpisce a botta sicura, ma l’1 di casa non concede il vantaggio. Estremo difensore che nulla può pochi minuti più tardi, quando proprio Racine lo trafigge da dentro l’area. Al 28’ è 0-1. Momo show al 36’, che blinda la porta biancoblù con un doppio miracolo, in uscita e sulla successiva conclusione destinata in rete.

Seconda frazione priva di grandi emozioni. Al 40’ st Sarr, imbeccato splendidamente da Calamelli (ottima prestazione la sua), non riesce a chiudere i conti da pochi passi. Da segnalare inoltre il rigore concesso al Faventia a tempo scaduto, fallito da un comunque ottimo Luca Savorani.

«Tre punti in uno stadio dove in molti faranno fatica – sostiene mister Rodondi -, ma la più grande soddisfazione di ieri è stata constatare che anche i subentranti, con basso minutaggio finora, hanno giocato una grande partita. Sintomo di uno spogliatoio dove tutti, senza distinguo, danno il proprio fondamentale contributo».