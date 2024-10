Consegnate questa mattina al Quirinale le onorificenze dell’Ordine “Al Merito del Lavoro” ai 25 Cavalieri del Lavoro nominati dal Capo dello Stato Sergio Mattarella il 2 giugno 2024, tra i nominati il ravennate Antonio Serena Monghini. Insieme ai neo Cavalieri del Lavoro sono stati premiati anche gli “Alfieri del Lavoro”, 25 tra i più bravi studenti d’Italia tra cui la ravennate Chiara Pirazzini, 19enne che si è diplomata con lode al Liceo artistico “Nervi-Severini” di Ravenna

“I Cavalieri del lavoro – ha detto Sergio Mattarella nel corso del suo intervento – sono indicati alla considerazione pubblica non soltanto per i meri risultati aziendali. Le aziende, le realtà produttive, sono motrici di un benessere ampio delle famiglie, sviluppano filiere, fanno crescere territori. È la consapevolezza di questa responsabilità che rende gli operatori economici partecipi del compito e della responsabilità di dirigere il Paese”.

“La credibilità delle istituzioni – ha continuato Mattarella – passa dalla partecipazione e dalla condivisione di un livello di vita dignitoso. Perché sostenibilità non è solo l’obiettivo indispensabile della neutralità climatica. Sostenibilità significa anche operare per evitare che le trasformazioni del modello produttivo e di consumo creino fratture profonde nel tessuto sociale, pronte a trasferirsi nel tessuto civile della comunità”. “Formazione e lavoro – anche va sottolineato – per ciò che riguarda la sicurezza – vanno di pari passo. Siete partiti da lontano – dice il Capo dello Stato rivolgendosi ai Cavalieri del Lavoro – con l’esperienza del Collegio universitario Lamaro Pozzani, divenuto anche opportunità formativa per i Maestri del Lavoro. Adesso le Academy aziendali, utili strumenti di formazione permanente. Il successo delle imprese italiane è un valore per la comunità nazionale”. “Le storie di impresa di cui siete protagonisti e siete espressione – ha concluso il Presidente della Repubblica – sono motivo di riflessione e di ispirazione. Siamo tutti certi che andrete ancora avanti nel senso di marcia dello sviluppo e del progresso”.