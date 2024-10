Festival Sguardi Sostenibili: Confartigianato proietta al Museo Gaeta il film Monuments Men

Secondo appuntamento per la Settimana per l’Energia e la Sostenibilità indetta a livello nazionale da Confartigianato per diffondere una cultura d’impresa rispettosa dell’ecosistema e delle persone, in risposta agli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 dell’Onu. Confartigianato Ravenna ha aderito alla settimana ideando il festival “Sguardi Sostenibili”, il cinema portato all’interno delle aziende. Dopo il primo evento alla Biesse Sistemi di Fornace Zarattini, realtà colpita dall’alluvione, la seconda proiezione è stata organizzata al Museo Gaeta, con il film “Monuments Men”, la storia di una squadra militare impegnata durante la Seconda Guerra Mondiale a salvare i manufatti storici rubati dai nazisti. Al centro dell’iniziativa l’obiettivo 11 dell’Agenda 2030, le comunità resilienti e sostenibili. La bottega Gaeta nacque recuperando una centrale idroelettrica destinata alla demolizione, esempio oggi di archeologia industriale. Nelle settimane scorse le figlie di Goffredo Gaeta, grande maestro della ceramica faentina, hanno inaugurato il museo dedicato alla memoria del padre e continuano a portarne avanti l’opera.