Mercato immobiliare turistico: a Milano Marittima i prezzi più alti. Aumentano anche gli affitti

Milano Marittima in cima alla classifica dei prezzi di compravendita di appartamenti e case per vacanze. Aumentano anche i prezzi degli affitti. Il rallentamento in atto nel mercato immobiliare sembra aver interessato solo marginalmente le località della costa romagnola. Dopo il boom del 2021 e il calo fisiologico del 2022, l’ultimo periodo ha fatto registrare un leggero aumento delle compravendite nella realtà ravennate, in controtendenza con le altre principali località romagnole. La Federazione Italiana Mediatori Agenti Affari (FIMAA) Ravenna e Confcommercio hanno presentato i dati sulla compravendita nelle località turistiche, con la collaborazione della Società di Studi economici Nomisma. Salvo crisi al momento non prevedibili, il 2025 dovrebbe essere un anno molto positivo per il mercato immobiliare turistico e tradizionale italiano.