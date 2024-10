Al via il progetto In LOCO: garantire un sistema europeo univoco per l’integrazione dei migranti

A Ravenna enti locali e organizzazioni umanitarie si confrontano sulle politiche migratorie. Sono iniziate le attività del progetto finanziato dall’Unione Europea “In LOCO – Integration in Local Communities”. Sono 11 i Paesi Europei al centro del progetto (Portogallo, Spagna, Francia, Austria, Italia, Grecia, Bulgaria, Romania, Irlanda, Belgio, Svezia) che questa settimana toccherà diverse città del nord Italia. Capofila del progetto l’organizzazione umanitaria Second Tree. Lunedì e martedì doppia giornata di lavoro alla Casa delle Culture organizzata dal Comune di Ravenna, in collaborazione con Refugees Welcome. Dopo l’esperienza dei 15 sbarchi gestiti sul nostro territorio, ha partecipato anche la Prefettura di Ravenna. Il progetto punta a garantire l’attuazione di un sistema univoco di politiche territoriali in grado di permettere ai migranti il più efficace inserimento all’interno delle dinamiche sociali.