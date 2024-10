Il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina invita tutti i genitori a partecipare agli incontri di novembre, dedicati alla genitorialità e al benessere dei più piccoli.

Un mese ricco di iniziative per te e il tuo bambino:

Girotondo dei genitori: Spazio di confronto e condivisione per genitori in attesa o con bambini da 0 a 12 mesi. Tutti i venerdì alle ore 10:00.

La ruota delle mamme: Incontri dedicati a neomamme e mamme in attesa per condividere le gioie e le sfide della maternità. 25 novembre alle ore 17:00.

Spazio Nascita: Consulenza ostetrica ed educativa per genitori con bambini da 0 a 12 mesi. 19 novembre alle ore 10:00.

Diventare genitori: Incontri informativi e di supporto per le nuove famiglie. 26 novembre alle ore 17:00: “Neonato in famiglia” 30 novembre alle ore 10:00: “Bebè a impatto zero”

Pausa Pranzo Psico Pedagogica: Consulti online con la psicologa del Centro per le Famiglie. 6 e 20 novembre dalle 13:00 alle 14:15.

El Merendero: Ciclo di incontri dedicato all’alimentazione consapevole dei bambini da 12 a 36 mesi. 7 novembre: “Relazione e buone abitudini a tavola” 21 novembre: “Alimentazione responsiva e salute a tavola” 5 dicembre: “Spesa consapevole e stagionalità”

Incontro pubblico: “Le emozioni della perdita: come parlarne ai bambini” con la dott.ssa Cristiana Santinelli. 13 novembre alle ore 20:30 (online)

Corso di primo soccorso pediatrico: Organizzato dall’associazione Faenza Per Te. 28 novembre alle ore 20:15 a Castel Bolognese

Inoltre, incontri mensili su temi specifici:

6 novembre: “Quando il bambino si ammala” con la dott.ssa Tosi (pediatra) – ore 10:00

13 novembre: “Attaccamento e dintorni” con C. Morara (psicologa) – ore 10:00

20 novembre: “Diritti e rovesci” con V. Cricca (educatrice) – ore 10:00

27 novembre: “Quattro chiacchiere al Centro per le Famiglie” (spazio aperto al confronto) – ore 10:00

Tutti gli eventi sono gratuiti e su prenotazione.

Per informazioni e iscrizioni: Centro per le Famiglie – Via S. Giovanni Bosco, 1 Faenza Tel. 0546 691871 – Whatsapp 3311364177 informafamiglie@romagnafaentina.it

Anche la Ludoteca comunale di Faenza (piazza XI Febbraio 10) ha preparato un calendario ricco di attività divertenti e stimolanti per i più piccoli nel mese di novembre.

Tutti giù per terra: Giochi motori per scatenare l’energia dei bambini (5 e 6 novembre)

Un amico per giocare: Attività di socializzazione e gioco di gruppo (12 e 13 novembre)

Colore in musica: Laboratori creativi che uniscono arte e musica (19 e 20 novembre)

Piccoli giochi di società: Per imparare a collaborare e rispettare le regole (26 e 27 novembre)

La Ludoteca è aperta il martedì dalle 15 alle 18 (con inizio attività collettive dalle 16.30) e mercoledì dalle 9 alle 12 (inizio attività collettive dalle 10.30)

Per poter usufruire del Servizio è obbligatoria l’iscrizione attraverso il sito del Comune di Faenza (sezione Ludoteca).