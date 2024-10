“L’associazione Comunutà Energetiche Rinnovabili e Solidali Aps di Ravenna organizza un incontro con tutti i candidati alle elezioni regionali del collegio di Ravenna per approfondire il ruolo e le opportunità legate alle rinnovabili ed alle CER nella nostra regione.

Il 5 novembre alle ore 17.00 presso VolontaRomagna in via Agro Pontino 13/A abbiamo invitato tutte le liste presenti nel nostro territorio; i candidati si confronteranno con i nostri soci e i cittadini che vorranno ascoltare e partecipare.

La regione Emilia-Romagna non ha, a nostro avviso, brillato su questo tema ed anche i finanziamento e le opportunità messe in campo presentano elementi di criticità a svantaggio soprattutto di cittadini e piccoli gruppi che non hanno scopi speculativi. Come al solito sono avvantaggiati i grandi progetti a scopo speculativo.

Per questo vogliamo capire chi vuole proporre una strategia per aiutare le famiglie della nostra regione a risparmiare in bolletta e a contribuire alla transizione ecologica.

Come CERSRA Aps abbiamo già attivato uno sportello di aiuto per i cittadini, gratuito e totalmente a libero accesso, aperto il primo ed il terzo martedì di ogni mese presso la sede di Cittattiva in Via Giosuè Carducci, 14 dalle 16.00 alle 18.00. In questi orari i nostri volontari risponderanno alle domande dei cittadini su fonti rinnovabili, bollette, comunità energetiche e molto altro.

Stiamo inoltre organizzando un gruppo di acquisto per aiutare i cittadini a scegliere e comparare offerte per impianti fotovoltaici, trovare il miglior prezzo e verificare le proposte con la mediazione e la verifica dei nostri tecnici.

In quanto Aps non abbiamo alcuna finalità di lucro e i nostri servizi sono totalmente gratuiti e dedicati a tutti i cittadini.

Si può anche diventare soci, aiutandoci a crescere, con soli 15€/anno. I soci possono beneficiare delle tante attività che organizziamo internamente. Tutti gli interessati possono trovare maggiori informazioni sul nostro sito cersra.it”