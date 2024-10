Nell’ambito dei lavori di riasfaltatura in corso in via Canalazzo, nel tratto compreso tra il civico 119 e via Fiumetto, a partire da lunedì 4 novembre saranno disposte alcune modifiche temporanee alla viabilità dalle 7.30 alle 18 di ogni giornata lavorativa. I lavori avranno una durata di circa 4-5 giorni lavorativi, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche.

I veicoli provenienti da Ravenna diretti a Sant’Antonio potranno utilizzare il percorso di via Naviglio, via Fosso Dimiglio, via Sant’Alberto e via Guiccioli. Invece i veicoli provenienti da Sant’Antonio e via Ferragù diretti a Ravenna potranno utilizzare il medesimo percorso in senso inverso.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico di linea, fino al 5 novembre compreso sarà garantito il transito di tutte le linee e corse, mentre dal 6 novembre sarà sospeso il transito delle corse delle ore 9.15 – 9.30 circa.