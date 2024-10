Domenica 3 novembre è ancora il momento delle occasioni con il mercatino dell’usato “La Pulce d’Acqua”, in Darsena a Ravenna dalle 8.30 alle 18.30. Prossimo appuntamento prima della pausa: 8 dicembre. Il mercatino “gemello” “La Pulce nel Baule” – nel parcheggio del Pala De André (dalle 8 alle 18) – ritornerà invece 17 novembre.

Si tratta, in attesa delle nuove date 2025, degli ultimi appuntamenti dell’anno: opportunità uniche quindi per visitare questi mercatini, alla scoperta di tanti oggetti, magari in vista del prossimo inverno. Tra gli articoli più ricercati infatti c’è anche l’abbigliamento: piumini, cappotti, giacche (molto spesso di gran marca), per chi intende unire praticità ed eleganza al “vintage”.

La “Pulce nel Baule” inoltre vuole venire incontro agli espositori iscritti colpiti dalla recente alluvione: continua la possibilità di esporre gratuitamente nelle edizioni 2024 de “La Pulce nel Baule” e “La Pulce d’Acqua”.

Le Mostre Mercato de “La Pulce” sono tra le più longeve e apprezzate d’Italia, un appuntamento fisso – ormai una tradizione – che consente a tutti di acquistare a prezzi contenutissimi libri, bijoux, oggettistica, abbigliamento, giochi e tanto altro. Vi trovano spazio – a titolo gratuito – anche le associazioni di volontariato: i loro banchetti contribuiscono a realizzare gli obiettivi sociali.

Senza dimenticare il valore della cultura del riutilizzo: per dare nuova vita alle cose, nell’ottica del rispetto per l’ambiente.

Tra ottime opportunità, solidarietà e una visione “green”, i mercatini propongono un ulteriore “stile”, che è anche una vera e propria filosofia.