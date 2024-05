Sabato 4 maggio 2024 dalle ore 15:30, Stella, Jacopo, Giorgia, Nicolò, Federico e Veronica, sei ragazzi tutti tra i 19 e 25 anni e residenti in Bassa Romagna, organizzeranno per la prima volta un evento fatto da loro, indirizzato ai loro coetanei, grazie al progetto Active Youth.

Il progetto europeo portato avanti dall’associazione Sonora Social Club APS, in collaborazione con la cooperativa Bangherang, giunge così al secondo evento, dopo quello di sabato 13 aprile organizzato dal gruppo di studenti della 4SUL del Liceo Linguistico.

L’evento di sabato 4 maggio si terrà presso l’area verde esterna alla sede di Radio Sonora a Bagnacavallo in via Bedeschi 9: i ragazzi presenteranno ad altri coetanei il percorso che stanno seguendo col supporto dell’operatrice Silvia Turrini. Attraverso attività interattive come quiz e giochi di squadra e testimonianze dirette dei protagonisti, i sei giovani trasmetteranno ai loro coetanei l’apertura verso le opportunità europee giovanili. Seguirà un piccolo buffet accompagnato da musica.

Stella, Jacopo, Giorgia, Nicolò, Federico e Veronica si occuperanno della parte logistica dell’evento, dall’organizzazione delle sue attività alla sua promozione, aumentando così il loro coinvolgimento attivo e appartenenza alla comunità. L’idea dei ragazzi è di ampliare le prospettive dei loro coetanei riguardo all’Europa e alle opportunità giovanili che essa offre. Questa esperienza consentirà ai partecipanti di sviluppare una visione più ampia e inclusiva del mondo, aprendo le porte a nuove opportunità di crescita personale e professionale.

L’iniziativa è pubblica e aperta a tutti, soprattutto a coloro che desiderano scoprire di più i progetti locali che il territorio offre e che sono curiosi di saperne di più sull’Europa e le sue opportunità. Il progetto è realizzato in coordinamento con l’Agenzia Nazionale perl a Gioventù e il supporto dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e di Radio Sonora.