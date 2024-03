Gli interventi completati, i cantieri in corso e quelli della programmazione anticipata. E l’impegno quotidiano ad aiutare cittadini, famiglie e imprese nelle procedure di rimborso dei danni. La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, con il presidente Stefano Bonaccini, fa visita ai luoghi colpiti dall’alluvione per fare il punto su quanto è stato fatto finora e quanto è in programma per la ricostruzione.

Il primo appuntamento è giovedì 14 marzo a Ravenna, alle ore 9, nella sede della provincia in via Guccimanni 10, Sala Nullo Baldini. Partecipano il presidente della Provincia, Michele de Pascale, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e la vicepresidente con delega alla Protezione civile, Irene Priolo. È previsto un punto stampa alle ore 10.30.

Il secondo appuntamento è il giorno dopo, venerdì 15 marzo a Forlì, alle ore 14, nella sede della Provincia, in piazza Morgagni 9. Saranno presenti il presidente della Provincia, Enzo Lattuca, il presidente della Regione Bonaccini, e la vicepresidente Priolo. Previsto un punto stampa alle ore 15.30.