Dal 2 dicembre al 6 gennaio la rassegna natalizia “È Natale a Riolo“, organizzata dal Comune di Riolo Terme con la collaborazione delle associazioni dei commercianti e della Pro Loco, animerà le vie della città con eventi per adulti e bambini.

Gli appuntamenti inizieranno il 2 dicembre, con l’inaugurazione della mostra di Giovanni Bertozzi nella Rocca di Riolo Terme. Il villaggio di Natale e le luminarie sparse per le vie del centro verranno inaugurate l’8 dicembre e a seguire, il 9 dicembre, andrà in scena uno spettacolo di burattini intitolato “Insalata di riso”, dedicato al divertimento dei più piccoli. Il 10 dicembre verrà inaugurata la passeggiata tra i presepi di Cuffiano, allestiti nei cortili delle case che partecipano all’iniziativa.

Nei fine settimana prima del Natale le vie del centro storico verranno inoltre animate da spettacoli, giochi e mercatini, grazie all’impegno dei commercianti, della Pro Loco e delle associazioni del paese.

Sabato 16 dicembre, Riccardo Frontali presenterà il suo libro fantasy “Le leggende di Kentar – gli ultimi cacciatori”. L’appuntamento si terrà nella Rocca di Riolo Terme alle ore 18:30.

Domenica 17 dicembre sarà ospite a Riolo Terme il coro gospel “Voices of joy” di Faenza, che allieterà il pubblico con canti natalizi. Lo spettacolo si terrà al Parco Pertini alle ore 20:00, dove sarà presente anche la Pro Loco di Riolo con cibo e bevande calde.

Per il 23 dicembre la Pro Loco ha organizzato un pomeriggio di animazione per adulti e bambini in Piazza Mazzanti. La serata del 23 prevede invece il recital lirico del tenore Davide Zaccherini che si esibirà in Sala Sante Ghinassi alle ore 20.30.

Gli eventi di “È Natale a Riolo” saranno affiancati da quelli organizzati e gestiti direttamente dalla Rocca di Riolo Terme, con un ricco e variegato calendario, e dalla Biblioteca Comunale G. Mirandola, che proporrà letture e laboratori per bambini e ragazzi. Durante tutto il periodo delle feste sarà anche possibile visitare la Grotta del Re Tiberio, rivolgendosi direttamente al Centro Visite sul Carsismo e la Speleologia.

“Quest’anno – spiega l’Assessore alla Cultura, Davide Marani – abbiamo voluto coinvolgere tante realtà del paese, con manifestazioni che vanno dalla mostra al cinema agli appuntamenti per bambini e ragazzi, dalle letture e presentazioni di libri al concerto di musica classica. Un mese di dicembre che vede il paese illuminarsi a festa aspettando il Natale, con eventi ogni fine settimana”.

Comune di Riolo Terme – 0546/77406

Sito web: www.comune.rioloterme.ra.it

Facebook: Comune Di Riolo Terme

Instagram: comunedirioloterme